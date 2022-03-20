«Севилья» сыграла вничью с «Реал Сосьедад» в матче Примеры

«Севилья» и «Реал Сосьедад» не выявили победителя в матче 29-го тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, андалусийцы не могут выиграть в национальном первенстве уже в третьем матче подряд.

«Севилья» набрала 59 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сосьедад» (47) находится на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» обыграл «Райо Вальекано» и одержал пятую победу подряд в Примере.