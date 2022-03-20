«Севилья» сыграла вничью с «Реал Сосьедад» в матче Примеры
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Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 0:0.
Таким образом, андалусийцы не могут выиграть в национальном первенстве уже в третьем матче подряд.
«Севилья» набрала 59 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сосьедад» (47) находится на шестой строчке.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» обыграл «Райо Вальекано» и одержал пятую победу подряд в Примере.