«Севилья» сыграла вничью с «Реал Сосьедад» в матче Примеры

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«Севилья» и «Реал Сосьедад» не выявили победителя в матче 29-го тура испанской футбольной Примеры.
«Севилья» сыграла вничью с «Реал Сосьедад» в матче Примеры
  • Gettyimages.ru
  • © Fran Santiago

Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 0:0. 

Таким образом, андалусийцы не могут выиграть в национальном первенстве уже в третьем матче подряд.

«Севилья» набрала 59 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сосьедад» (47) находится на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» обыграл «Райо Вальекано» и одержал пятую победу подряд в Примере.

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