Капризов вышел на третье место в истории «Миннесоты» по очкам за сезон в НХЛ

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов вышел на третье место в истории клуба по количеству набранных очков в одном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс» россиянин отдал результативную передачу. Таким образом, он набрал уже 76 очков (32 голов + 44 ассистов) в 59 играх нынешнего сезона.

По этому показателю он сравнялся с Эриком Стаалом, который набрал столько же результативных баллов в сезоне-2017/2018.

Рекордсменом является Мариан Габорик, набравший 83 очка в сезоне-2007/2008. Второе место занимает Брайан Ролстон (79 в сезоне-2005/2006).

Ранее сообщалось, что передача Кирилла Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ.