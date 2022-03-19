Хави: двери «Барселоны» всегда открыты для Месси

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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о возможном возвращении в каталонский футбольный клуб аргентинского нападающего Лионеля Месси, который в настоящее время выступает за ПСЖ.
Хави: двери «Барселоны» всегда открыты для Месси
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«Месси заслужил, чтобы в «Барсе» двери перед ним всегда были открыты. Пока я тренер этой команды, он может посетить нашу тренировку в любой день или поговорить со мной», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

Он также назвал форварда лучшим игроком в истории и отметил, что Месси сделал бесценный и огромный вклад в историю «Барсы».

«Однако сейчас у него есть действующий контракт с ПСЖ, рассчитанный на два года», — добавил специалист.

Месси покинул «Барселону» и перешёл в ПСЖ минувшим летом. С тех по он провёл в составе парижан 26 матчей, забил семь мячей и отдал 11 результативных передач. За основу каталонцев же форвард выступал с 2003 года. Всего на его счету 778 матчей, 672 гола и 303 голевых паса в составе «Барселоны».

Ранее защитник «Барселоны» Дани Алвес заявил, что считает неуместным нахождение Месси в ПСЖ.

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