Тренер академии Плющенко: пять четверных Трусовой — это более весомый аргумент против двух

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Российский тренер Дмитрий Михайлов, работающий в академии Евгения Плющенко, рассказал, что болел за Александру Трусову на Олимпиаде в Пекине.
Тренер академии Плющенко: пять четверных Трусовой — это более весомый аргумент против двух
  • РИА Новости

«На Олимпиаде она всё-таки смогла сделать пять четверных, и я очень рад, что у неё получилось. Многие на её месте включили бы голову. Я очень болел за Сашу и рад, что она не отказалась от своих планов на пять четверных. Моё мнение: пять четверных — это более чем весомый аргумент против двух», — цитирует Михайлова «Матч ТВ».

Напомним, что Трусова тренировалась под руководством Плющенко и Михайлова с 2020 по 2021 год. Тренеры привели фигуристку к бронзовой медали чемпионата мира. По окончании прошлого сезона она вернулась к Этери Тутберидзе.

На Олимпийских играх в Пекине Трусова впервые в истории исполнила пять четверных прыжков, но по сумме баллов уступила своей подруге по команде Анне Щербаковой и стала серебряной призёркой.

Ранее Тарасова заявила, что российский спорт без международных стартов не будет развиваться.

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