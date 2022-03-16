Карраскаль: Колумбия — это не только Эскобар, у нас хорошая культура

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Полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о своей родине — Колумбии.
Карраскаль: Колумбия — это не только Эскобар, у нас хорошая культура
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Колумбия... великолепная страна, которая известна своими великолепными спортсменами и певцами, а также хорошей культурой», — цитирует Карраскаля пресс-служба ЦСКА.

Он подчеркнул, что Колумбия — это намного больше, чем неприятная история с Пабло Эскобаром, колумбийским наркобароном и террористом, о котором снято множество фильмов.

Напомним, 23-летний футболист присоединился к ЦСКА в зимнее трансферное окно на правах аренды до окончания сезона-2021/22. В составе московского клуба он провёл три матча в Российской премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что руководство московского ЦСКА намерено предложить голкиперу армейской команды Игорю Акинфееву продлить контракт.

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