Датский футболист Дрейер перешёл из «Рубина» в «Мидтьюлланн» 

Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер перешёл в датский футбольный клуб «Мидтьюлланн».

Как сообщает пресс-служба коллектива из Хернинга, хавбек будет выступать за команду до конца сезона.

23-летний игрок воспользовался предоставленной ФИФА возможностью о приостановке контракта с казанским клубом до лета.

Дрейер перешёл в «Рубин» из «Мидтьюлланна» в начале этого сезона и провёл за российскую команду 14 матчей, в которых забил восемь мячей.

Ранее сообщалось, что «Рубин» приостановил действие контракта с хорватским защитником Филипом Уремовичем.