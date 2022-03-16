Датский футболист Дрейер перешёл из «Рубина» в «Мидтьюлланн» 

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Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер перешёл в датский футбольный клуб «Мидтьюлланн».
Датский футболист Дрейер перешёл из «Рубина» в «Мидтьюлланн» 
  • globallookpress.com
  • © Lm/Francesco Scaccianoce

Как сообщает пресс-служба коллектива из Хернинга, хавбек будет выступать за команду до конца сезона.

23-летний игрок воспользовался предоставленной ФИФА возможностью о приостановке контракта с казанским клубом до лета.

Дрейер перешёл в «Рубин» из «Мидтьюлланна» в начале этого сезона и провёл за российскую команду 14 матчей, в которых забил восемь мячей. 

Ранее сообщалось, что «Рубин» приостановил действие контракта с хорватским защитником Филипом Уремовичем.

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