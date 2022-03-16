Датский футболист Дрейер перешёл из «Рубина» в «Мидтьюлланн»
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Как сообщает пресс-служба коллектива из Хернинга, хавбек будет выступать за команду до конца сезона.
23-летний игрок воспользовался предоставленной ФИФА возможностью о приостановке контракта с казанским клубом до лета.
Дрейер перешёл в «Рубин» из «Мидтьюлланна» в начале этого сезона и провёл за российскую команду 14 матчей, в которых забил восемь мячей.
Ранее сообщалось, что «Рубин» приостановил действие контракта с хорватским защитником Филипом Уремовичем.