Тихонов предложил расширить РПЛ с помощью команд из Белоруссии и Казахстана

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предложил расширить футбольную Российскую премьер-лигу (РПЛ) командами из Белоруссии и Казахстана.
Тихонов предложил расширить РПЛ с помощью команд из Белоруссии и Казахстана
  • Gettyimages.ru
  • © Icon Sportswire

«В существовании российского футбола есть смысл. Сейчас играют 16 клубов. Пусть между собой дерутся. Подключатся Белоруссия, Казахстан. Почему бы и нет, раз такая ситуация», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что российский чемпионат можно спасти, если им будет руководить профессионал.

Напомним, на данный момент в прессе ходят слухи, что рассматривается возможность расширения Российской премьер-лиги с сезона-2022/23 с 16 до 18 команд.

Ранее КДК РФС отменил штраф Паоло Ваноли, полученный после матча с «Динамо».

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