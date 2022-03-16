Тихонов предложил расширить РПЛ с помощью команд из Белоруссии и Казахстана
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«В существовании российского футбола есть смысл. Сейчас играют 16 клубов. Пусть между собой дерутся. Подключатся Белоруссия, Казахстан. Почему бы и нет, раз такая ситуация», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что российский чемпионат можно спасти, если им будет руководить профессионал.
Напомним, на данный момент в прессе ходят слухи, что рассматривается возможность расширения Российской премьер-лиги с сезона-2022/23 с 16 до 18 команд.
Ранее КДК РФС отменил штраф Паоло Ваноли, полученный после матча с «Динамо».