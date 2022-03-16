Филимонов: Селихов не сможет конкурировать с Сафоновым в сборной

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Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов сравнил вратаря красно-белых Александра Селихова и голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.
Филимонов: Селихов не сможет конкурировать с Сафоновым в сборной
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Селихов не сможет конкурировать с Сафоновым, Матвей выглядел предпочтительнее в очном матче в РПЛ, он сильнее на данный момент. Александр прибавил и по праву занимает первый номер в «Спартаке». Однако он играет в той команде, которая не позволяет ему выйти на более высокий уровень», — сказал Филимонов в эфире «Матч ТВ».

Он также уверен, что нынешняя игра Сафонова позволяет ему быть неоспоримым первым номером в сборной.

15 марта был объявлен состав на учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в Москве с 21 по 27 марта. Вместе с Сафоновым и Селиховым на позицию вратаря был вызван голкипер «Динамо» Антон Шунин.

Ранее экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала вызов Селихова на мартовский сбор авансом для него.

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