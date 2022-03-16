«Рубин» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства Мешкова в матче с «Ростовом»

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Казанский «Рубин» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу работы арбитра Виталия Мешкова в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
«Рубин» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства Мешкова в матче с «Ростовом»
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Об этом сообщает пресс-служба «Рубина», опубликовав в социальной сети «ВКонтакте» видео, на котором клуб обозначил спорные или неверные решения Мешкова.

«13 ошибочных или спорных судейских решений против одной из команд за матч достаточно, чтобы посчитать судейство либо неквалифицированным, либо предвзятым», — говорится в заявлении.

«Рубин» просит комиссию дать оценку работе Мешкова.

Напомним, что «Ростов» обыграл «Рубин» со счётом 2:1, а казанцы в первом тайме остались в меньшинстве после удаления Виталия Лисаковича. После игры главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий жёстко раскритиковал работу Мешкова. 

Ранее российский арбитр Михаил Вилков прокомментировал высказывания Слуцкого о судействе в матче с «Ростовом».

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