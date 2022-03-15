Российский боец UFC Царукян: в Америке хорошо, но дома лучше
Спортсмен выложил снимок в Instagram, на нём он позирует на фоне автомобиля.
«В Америке хорошо, но дома лучше!» — подписал пост Царукян.
Царукян с апреля 2019 года выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате. Всего на его счету 18 побед и два поражения в MMA. В последнем своём поединке на турнире UFC Fight Night в феврале он нокаутировал испанца Йоэля Альвареса.
Ранее сообщалось, что другой россиянин Магомед Анкалаев вышел на второе место по числу побед подряд в истории полутяжёлого дивизиона UFC.