Матч «Лилль» — «Челси» состоится, несмотря на санкции ЕС против Абрамовича

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили, что матч 1/8 финала Лиги чемпионов между французским «Лиллем» и английским «Челси» состоится, несмотря на введённые Евросоюзом санкции против владельца лондонского клуба Романа Абрамовича.

Как сообщает RMC Sport со ссылкой на пресс-службу УЕФА, санкции никак не помешают проведению ответной игры между командами.

Встреча состоится 16 марта в Вильнёв-д'Аске на стадионе «Пьер-Моруа». В первой игре лондонцы одержали победу со счётом 2:0.

Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. С тех пор команда дважды выиграла Лигу чемпионов и Лигу Европы, по пять раз победила в чемпионате и Кубке Англии, трижды стала победителем Кубка национальной лиги и по одному разу — Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

26 марта бизнесмен передал управление клубом попечительскому совету благотворительного фонда, а 2 марта объявил, что собирается продать «Челси». Причём все доходы от продажи он намерен перечислить в фонд помощи жертвам пострадавшим во время спецоперации на Украине.

Ранее в Госдуме выразили мнение, что Абрамович может создать в России клуб высочайшего уровня.