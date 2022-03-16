Финкельштейн о желании Харитонова встретиться с Емельяненко: просто зарабатывает деньги

Президент М-1 Global Вадим Финкельштейн объяснил, почему Сергей Харитонов может согласиться на реванш с Александром Емельяненко.

«У него свободный контракт с Bellator, а потому он имеет возможность драться в других промоушенах. Это не UFC с жёсткими ограничениями. Сергей просто зарабатывает деньги. Поэтому, если ему предложат подраться с Емельяненко за хороший гонорар, он согласится. Не вижу в этом ничего предосудительного. Он спортсмен, а бои — хлеб Харитонова», — заявил Финкельштейн в интервью RT.

Ранее Шлеменко объяснил, почему проведение реванша между Харитоновым и Емельяненко не имеет смысла.