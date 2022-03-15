Вилков: не видел и не слышал, кто бы ругался и ругал судей больше, чем Слуцкий

Российский арбитр Михаил Вилков прокомментировал высказывания главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого о судействе в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (1:2).

«Я не видел и не слышал, кто бы ругался и ругал судей больше, чем Слуцкий! Истина проста: к судьям надо уважительно относиться. Нужно искать проблему в себе!» — цитирует Вилкова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что у многих тренеров эмоции остывают через какое-то время после матча. Он также предложил Слуцкому и другим функционерам российских команд отправлять своих воспитанников в академию РФС в качестве арбитров.

«Они получат судейское образование и смогут работать в РПЛ. Тогда у Слуцкого не поднимется язык на волгоградского мальчика орать матом на всю страну, мол, он обидел татарский футбол!» — добавил Вилков.

Напомним, что матч 21-го тура РПЛ с участием «Рубина» и «Ростова» запомнился громким судейским скандалом. Главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий остался недоволен работой Виталия Мешкова и жёстко раскритиковал его.

Ранее Аршавин выступил против расширения РПЛ не по спортивному принципу.