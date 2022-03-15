Вилков: не видел и не слышал, кто бы ругался и ругал судей больше, чем Слуцкий
«Я не видел и не слышал, кто бы ругался и ругал судей больше, чем Слуцкий! Истина проста: к судьям надо уважительно относиться. Нужно искать проблему в себе!» — цитирует Вилкова «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что у многих тренеров эмоции остывают через какое-то время после матча. Он также предложил Слуцкому и другим функционерам российских команд отправлять своих воспитанников в академию РФС в качестве арбитров.
«Они получат судейское образование и смогут работать в РПЛ. Тогда у Слуцкого не поднимется язык на волгоградского мальчика орать матом на всю страну, мол, он обидел татарский футбол!» — добавил Вилков.
Напомним, что матч 21-го тура РПЛ с участием «Рубина» и «Ростова» запомнился громким судейским скандалом. Главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий остался недоволен работой Виталия Мешкова и жёстко раскритиковал его.
Ранее Аршавин выступил против расширения РПЛ не по спортивному принципу.