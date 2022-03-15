Щербакова ответила, кружится ли у фигуристов голова после прыжков

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова ответила на вопросы своих подписчиков в Instagram.
Щербакова ответила, кружится ли у фигуристов голова после прыжков
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Один из её подписчиков поинтересовался, как у неё не кружится голова после прыжков. 

«Долгие годы тренировок. Когда мы возвращаемся к тренировкам после долгого отдыха, первое время голова немного кружится не только от вращений, но даже от прыжков. Потом привыкаем», — написала Щербакова в Instagram.

Напомним, что фигуристка идеально выступила в короткой и произвольной программах на Олимпиаде в Пекине. В сумме она набрала 255,95 балла и стала олимпийской чемпионкой в личном турнире. В произвольной программе Щербакова исполнила два четверных флипа.

Ранее Гуменник сообщил, что начал работать с тренером Нэйтана Чена.

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