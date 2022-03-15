Чесноков: Медведев отвратительно играл против Монфиса

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Полуфиналист «Ролан Гаррос» Андрей Чесноков отреагировал на вылет первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
Чесноков: Медведев отвратительно играл против Монфиса
  • AP
  • © Marcio Jose Sanchez

«Медведев на турнире в Индиан-Уэллсе играл неуверенно. Игрок иногда разбивает ракетку, чтобы собраться и играть лучше. Но даже разбитая ракетка Медведеву не помогла. Быть первой ракеткой мира хотя бы одну неделю — колоссальное чудо. А что касается вчерашнего матча, то для меня Медведев играл отвратительно», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

После сенсационного поражения от француза Гаэля Монфиса в третьем раунде соревнований в Индиан-Уэллсе Медведев снова опустится на вторую строчку, так как ему не удалось защитить прошлогодние очки, а возглавит рейтинг серб Новак Джокович.

Ранее Циципас сенсационно уступил Бруксби в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.

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