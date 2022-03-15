Радимов: полный бред, что Тимощук продавал билеты на матч с «Баварией» в 2008

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Бывший капитан петербургского «Зенита», а ныне наставник второй команды клуба Владислав Радимов отреагировал на обвинения известного спортивного комментатора Василия Уткина в адрес украинского тренера сине-бело-голубых Анатолия Тимощука.

«Полный бред, что Тимощук продавал таким образом билеты на тот матч. Я знаю Анатолия только с лучшей стороны — и как профессионала, и как человека», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

По его словам, во время выступления за «Баварию» Тимощук достал Радимову два билета на матч мюнхенцев в финале Лиги чемпионов.

«Если не соврать, по €1 тыс. каждый. Я должен был прилететь на матч, забрать билеты на ресепшн в отеле, но я опоздал на самолёт и в итоге не попал на игру. Билеты, конечно, пропали, но как я потом ни пытался отдать Тимощуку эти деньги, — он их не взял. Зачем Уткин всё это написал? Это я даже обсуждать не буду», — добавил Радимов.

Напомним, что Украинская ассоциация футбола лишила Тимощука тренерской лицензии Pro и всех национальных титулов Украины. Специалисту также пожизненно запрещено заниматься футбольной деятельностью на территории страны. Он исключён из реестра игроков сборной Украины.

Ранее Уткин заявил, что Тимощука интересуют только деньги.

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