Роднина: мы видим серьёзную дискриминацию российских спортсменов по национальному признаку

Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала отстранение российских спортсменов от международных соревнований в связи с ситуацией на Украине.

«Мы видим серьёзную дискриминацию российских спортсменов по национальному признаку. Мировые спортивные федерации сбросили маски, и теперь все увидели их истинное лицо», — цитирует Роднину Sport24.

По мнению экс-фигуристки, решение Международного союза конькобежцев (ISU) о недопуске российских спортсменов до чемпионата мира впоследствии может навредить самой организации.

«Популярность наших спортсменов запредельная, болельщики хотят смотреть на лучших. Правда, все сразу забыли лозунги, что спорт объединяет людей по всему миру», — добавила Роднина.

Напомним, что ISU отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой. Фигуристы пропустят чемпионат мира во французском Монпелье, который пройдёт с 21 по 27 марта.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала информацию о том, что российских фигуристов, возможно, не будет в числе номинантов на премию ISU Skating Awards по итогам олимпийского сезона.