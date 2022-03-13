Роналду заявил, что безмерно рад своему хет-трику в матче с «Тоттенхэмом»

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал свой хет-трик в матче 29-го тура Английской премьер-лиги с лондонским «Тоттенхэмом».

«Безмерно рад своему первому хет-трику после возвращения на «Олд Траффорд»! Ничто не сравнится с ощущениями от того, что ты снова выходишь на поле и помогаешь команде голами и своим усердием», — написал Роналду в Instagram.

По его мнению, минувшей игрой манкунианцы доказали, что способны победить любого соперника, если будут максимально сплочёнными и упорно работать. 

«Для МЮ нет пределов. Вперёд, «дьяволы», — заключил Роналду.

Три мяча Роналду помогли МЮ обыграть «Тоттенхэм» со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что Роналду установил мировой рекорд по голам в официальных матчах.

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