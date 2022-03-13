Роналду заявил, что безмерно рад своему хет-трику в матче с «Тоттенхэмом»
«Безмерно рад своему первому хет-трику после возвращения на «Олд Траффорд»! Ничто не сравнится с ощущениями от того, что ты снова выходишь на поле и помогаешь команде голами и своим усердием», — написал Роналду в Instagram.
По его мнению, минувшей игрой манкунианцы доказали, что способны победить любого соперника, если будут максимально сплочёнными и упорно работать.
«Для МЮ нет пределов. Вперёд, «дьяволы», — заключил Роналду.
Три мяча Роналду помогли МЮ обыграть «Тоттенхэм» со счётом 3:2.
Ранее сообщалось, что Роналду установил мировой рекорд по голам в официальных матчах.