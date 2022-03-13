Салах стал первым игроком «Ливерпуля», забившим не менее 20 мячей в четырёх сезонах АПЛ

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Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах установил уникальное достижение в истории клуба.

Благодаря своему голу с пенальти в матче 29-го тура Английской премьер-лиги с «Брайтоном» (2:0) Салах стал первым футболистом в истории «Ливерпуля», которому удавалось забивать не менее 20 мячей в четырёх сезонах в АПЛ.

Причём кроме Салаха это удавалось в Премьер-лиге сделать только пяти игрокам: Алану Ширеру (7 сезонов), Серхио Агуэро (6), Тьерри Анри (5), Гарри Кейну (5), Руду ван Нистелрою (4).

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Брайтон» и одержал восьмую победу подряд в АПЛ.

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