FIS поздравила российскую лыжницу Непряеву с победой в Кубке мира
«С нетерпением ждём, когда вы получите свой глобус в доказательство ваших достижений как выдающейся спортсменки. Поздравляем, Наталья», — говорится в заявлении FIS в Instagram.
Непряева досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса», хотя даже не могла принять участие в последнем этапе КМ этого сезона в Фалуне из-за отстранения российских лыжников.
В этом сезоне россиянка также выиграла «Тур де Ски», золото Олимпиады в эстафете, а также серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте на ОИ.
Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался об успехах Непряевой на Кубке мира.