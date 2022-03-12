FIS поздравила российскую лыжницу Непряеву с победой в Кубке мира

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Международная федерация лыжного спорта (FIS) поздравила российскую лыжницу Наталью Непряеву с победой в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/22.

 «С нетерпением ждём, когда вы получите свой глобус в доказательство ваших достижений как выдающейся спортсменки. Поздравляем, Наталья», — говорится в заявлении FIS в Instagram.

Непряева досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса», хотя даже не могла принять участие в последнем этапе КМ этого сезона в Фалуне из-за отстранения российских лыжников.

В этом сезоне россиянка также выиграла «Тур де Ски», золото Олимпиады в эстафете, а также серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте на ОИ.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался об успехах Непряевой на Кубке мира.

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