Трусова пропустит Кубок Первого канала по фигурному катанию

Серебряная призёрка зимней Олимпиады 2022 года в Пекине по фигурному катанию Александра Трусова пропустит Кубок Первого канала в Саранске.

«Трусова не собирается участвовать в предстоящем турнире», — цитирует ТАСС представителя школы «Хрустальный».

Трусова после Олимпиады в Китае была удостоена звания заслуженного мастера спорта России. Она занимается в группе Этери Тутберидзе.

17-летняя фигуристка на Играх-2022 завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании. Золото выиграла её соотечественница Анна Щербакова.

Кубок Первого канала состоится с 24 по 27 марта.

Ранее сообщалось, что Щербакова, Елизавета Туктамышева и Марк Кондратюк выступят в шоу «Влюблённые в фигурное катание».