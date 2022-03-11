Трусова пропустит Кубок Первого канала по фигурному катанию
- РИА Новости
«Трусова не собирается участвовать в предстоящем турнире», — цитирует ТАСС представителя школы «Хрустальный».
Трусова после Олимпиады в Китае была удостоена звания заслуженного мастера спорта России. Она занимается в группе Этери Тутберидзе.
17-летняя фигуристка на Играх-2022 завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании. Золото выиграла её соотечественница Анна Щербакова.
Кубок Первого канала состоится с 24 по 27 марта.
Ранее сообщалось, что Щербакова, Елизавета Туктамышева и Марк Кондратюк выступят в шоу «Влюблённые в фигурное катание».