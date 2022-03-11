Даниил Медведев допустил возможное отстранение российских теннисистов

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Первая ракетка мира в одиночном разряде Даниил Медведев прокомментировал возможное отстранение российских теннисистов с индивидуальных турниров.
Даниил Медведев допустил возможное отстранение российских теннисистов
  • AP

«Трудно обсуждать эту тему, потому что я хочу играть в теннис, играть в разных странах. Хочу продвигать свой спорт — в том числе в своей стране», — цитирует Медведева Tennis.com.

Он также обратил внимание на то, что Россию и Белоруссию уже отстранили от командных турниров. При этом ATP и WTA обязали российских и белорусских игроков выступать в индивидуальных турнирах под нейтральным флагом.

«Конечно, есть вероятность отстранения, но я надеюсь, что до этого не дойдёт», — добавил Медведев.

Напомним, что Международная федерация тенниса объявила о приостановке членства Федерации тенниса России из-за событий на Украине, из-за чего мужская и женская сборные России не смогут принять участие в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг в этом году.

Ранее Медведев и белорусская теннисистка Арина Соболенко призвали всех к миру на фоне ситуации на Украине.

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