Депутат Свищёв дал оценку ситуации с отстранением российских спортсменов от ЧМ

Короткая ссылка
Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв поделился мнением о мотивации российских фигуристов, которые вынуждены вместо чемпионата мира участвовать в Кубке Первого канала.
Депутат Свищёв дал оценку ситуации с отстранением российских спортсменов от ЧМ
  • Gettyimages.ru

В разговоре с «Газетой.Ru» Свищёв выразил мнение, что об этом беспокоиться не стоит, поскольку рано или поздно российский спорт вернётся на международный уровень.

«Если убрать политику и говорить о спорте, то мы прекрасно видим, что конкуренция в фигурном катании в России настолько велика и развивается настолько интригующе в разных дисциплинах, что будет очень интересно смотреть. Конечно, любому спортсмену очень хочется выиграть чемпионат мира, Олимпийские игры — от этого никуда не уйти. Но после небольшой паузы российский спорт всё равно вернётся на международную арену, без него невозможно представить развитие мирового спорта», — сказал он.

Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал, когда состоится Кубок Первого канала в Саранске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить