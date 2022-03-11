Депутат Свищёв дал оценку ситуации с отстранением российских спортсменов от ЧМ

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв поделился мнением о мотивации российских фигуристов, которые вынуждены вместо чемпионата мира участвовать в Кубке Первого канала.

В разговоре с «Газетой.Ru» Свищёв выразил мнение, что об этом беспокоиться не стоит, поскольку рано или поздно российский спорт вернётся на международный уровень.

«Если убрать политику и говорить о спорте, то мы прекрасно видим, что конкуренция в фигурном катании в России настолько велика и развивается настолько интригующе в разных дисциплинах, что будет очень интересно смотреть. Конечно, любому спортсмену очень хочется выиграть чемпионат мира, Олимпийские игры — от этого никуда не уйти. Но после небольшой паузы российский спорт всё равно вернётся на международную арену, без него невозможно представить развитие мирового спорта», — сказал он.

Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал, когда состоится Кубок Первого канала в Саранске.