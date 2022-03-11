Футболист ЦСКА Фукс заявил, что череда неудач в России для него закончилась

Олимпийский чемпион по футболу в составе сборной Бразилии и защитник ЦСКА Бруно Фукс рассказал о своих целях в московской команде.

«Зимой бразильские медиа говорили, что я могу вернуться — якобы меня предлагали «Фламенго». Но я прекрасно знал: этого не произойдёт. Я должен играть здесь», — цитирует Фукса Sport24.

Футболист отметил, что армейцы предоставили ему кредит доверия и инвестировали в него, из-за чего он не мог уйти зимой, не продемонстрировав своих возможностей и не оправдав ожиданий.

«Череда неудач в России закончилась. Теперь я готов показать всё на что способен. Хочу этого больше всего на свете», — добавил Фукс.

Ранее бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев отметил работу тренеров ЦСКА Алексея и Василия Березуцких.