Футболист ЦСКА Фукс заявил, что череда неудач в России для него закончилась
- РИА Новости
«Зимой бразильские медиа говорили, что я могу вернуться — якобы меня предлагали «Фламенго». Но я прекрасно знал: этого не произойдёт. Я должен играть здесь», — цитирует Фукса Sport24.
Футболист отметил, что армейцы предоставили ему кредит доверия и инвестировали в него, из-за чего он не мог уйти зимой, не продемонстрировав своих возможностей и не оправдав ожиданий.
«Череда неудач в России закончилась. Теперь я готов показать всё на что способен. Хочу этого больше всего на свете», — добавил Фукс.
Ранее бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев отметил работу тренеров ЦСКА Алексея и Василия Березуцких.