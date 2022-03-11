В Госдуме поддержали идею проведения Кубка Первого канала по фигурному катанию в даты ЧМ

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв назвал верным решение о проведении Кубка Первого канала по фигурному катанию в даты ЧМ, на котором российских спортсменов не будет.

«Будет ли Кубок Первого канала для российских зрителей интереснее, чем чемпионат мира? Сто процентов. Мы сами видим результаты крупнейших спортивных соревнований и кто там занимает пьедестал почёта. Если спросить, что хотят видеть наши болельщики, они будут смотреть соревнования сильнейших спортсменов. На сегодняшний день это российские фигуристы. Я считаю совершенно правильным решением в период чемпионата мира проводить альтернативный турнир. Будет трансляция на главном канале страны соревнований сильнейших спортсменов мира», — сказал Свищёв в разговоре с «Газетой.Ru».

Ранее стало известно, что Кубок Первого канала пройдёт с 24 по 27 марта. Чемпионат мира состоится с 23 по 27 марта.