Тактаров: аплодирую стоя Уайту за включение Нурмагомедова в Зал славы UFC

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Чемпион турнира UFC 6 россиянин Олег Тактаров прокомментировал включение бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в Зал славы организации.
Тактаров: аплодирую стоя Уайту за включение Нурмагомедова в Зал славы UFC
  • РИА Новости

«Я аплодирую стоя президенту UFC Дане Уайту, который остался верен своей профессии и не сдвинулся вправо или влево от возможного давления и не поддался моде на русофобию», — цитирует Тактарова «РБК Спорт».

По словам экс-спортсмена, Уайт не поддался общественному мнению, поэтому данный шаг заслуживает огромного уважения.

«Он ведёт свою политику и плевал на то, что происходит в мире, у него есть свой бизнес и спорт. У него есть стержень, он профессионал. Это великолепный шаг, и никакие санкции его не волнуют», — добавил Тактаров.

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победного поединка с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В общей сложности он провёл 29 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 29 побед. В Зал славы россиянин был включён 5 марта.

Ранее Нурмагомедов прокомментировал своё включение в Зал славы Абсолютного бойцовского чемпионата.

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