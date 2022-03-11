Тактаров: аплодирую стоя Уайту за включение Нурмагомедова в Зал славы UFC
- РИА Новости
«Я аплодирую стоя президенту UFC Дане Уайту, который остался верен своей профессии и не сдвинулся вправо или влево от возможного давления и не поддался моде на русофобию», — цитирует Тактарова «РБК Спорт».
По словам экс-спортсмена, Уайт не поддался общественному мнению, поэтому данный шаг заслуживает огромного уважения.
«Он ведёт свою политику и плевал на то, что происходит в мире, у него есть свой бизнес и спорт. У него есть стержень, он профессионал. Это великолепный шаг, и никакие санкции его не волнуют», — добавил Тактаров.
Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победного поединка с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В общей сложности он провёл 29 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 29 побед. В Зал славы россиянин был включён 5 марта.
Ранее Нурмагомедов прокомментировал своё включение в Зал славы Абсолютного бойцовского чемпионата.