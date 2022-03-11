Sport.es: в ПСЖ недовольны Неймаром и хотят его продать

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ПСЖ планирует перестроить проект развития клуба и хочет продать бразильского нападающего Неймара в связи с недовольством им.
Sport.es: в ПСЖ недовольны Неймаром и хотят его продать
  • AP

Как сообщает Sport.es, игра бразильца не оправдывает ожиданий. Также руководство парижан не одобряет разгульный образ жизни футболиста, который регулярно посещает какие-то вечеринки.

Кроме того, у боссов ПСЖ не сложились отношения с отцом Неймара, который является одним из его агентов. 

Неймар перешёл в ПСЖ из «Барселоны» в 2017 году за рекордные €222 млн. В этом сезоне он провёл в составе французской команды 19 матчей, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что ПСЖ и «Реал» ведут переговоры с защитником «Челси» Рюдигером.

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