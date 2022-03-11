Мишин: изоляция российских фигуристов от мира негативна, но не убийственна

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин поделился мнением об отстранении отечественных спортсменов от международных турниров.

«Не знаем, что будет дальше. Будем тренироваться, что делать? Я другого ничего не умею, поэтому буду работать тренером. Сколько спортсмен высокого уровня может сохранять форму в условиях изоляции и без привычной конкуренции? Долго. Отсутствие конкуренции со стороны иностранных соперников нас не сильно подрубает», — цитирует Мишина «РБ Спорт».

Он отметил, что за время изоляции могут уйти мировые лидеры, а у российских фигуристов появится возможность подняться выше.

«Изоляция наших фигуристов от остального мира, безусловно, негативна, но не убийственна. Когда русских гладиаторов снова выпустят на международную арену, уже с открытым забралом, они покажут свою силу», — добавил специалист.

Сборная России по фигурному катанию пропустит предстоящий чемпионат мира во французском Монпелье, который пройдёт с 21 по 27 марта.

Ранее в ФФККР прокомментировали вопрос о распределении квот на международных соревнованиях после отстранения российских фигуристов.