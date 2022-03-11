Мишин: изоляция российских фигуристов от мира негативна, но не убийственна

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин поделился мнением об отстранении отечественных спортсменов от международных турниров.
Мишин: изоляция российских фигуристов от мира негативна, но не убийственна
  • РИА Новости

«Не знаем, что будет дальше. Будем тренироваться, что делать? Я другого ничего не умею, поэтому буду работать тренером. Сколько спортсмен высокого уровня может сохранять форму в условиях изоляции и без привычной конкуренции? Долго. Отсутствие конкуренции со стороны иностранных соперников нас не сильно подрубает», — цитирует Мишина «РБ Спорт».

Он отметил, что за время изоляции могут уйти мировые лидеры, а у российских фигуристов появится возможность подняться выше.

«Изоляция наших фигуристов от остального мира, безусловно, негативна, но не убийственна. Когда русских гладиаторов снова выпустят на международную арену, уже с открытым забралом, они покажут свою силу», — добавил специалист.

Сборная России по фигурному катанию пропустит предстоящий чемпионат мира во французском Монпелье, который пройдёт с 21 по 27 марта.

Ранее в ФФККР прокомментировали вопрос о распределении квот на международных соревнованиях после отстранения российских фигуристов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить