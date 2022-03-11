Sportowe Fakty: Крыховяк сообщил, что у него есть предложения от клубов из Западной Европы

Польский легионер клуба Российской премьер-лиги «Краснодар» Гжегож Крыховяк сообщил, что у него есть серьёзные предложения от команд из Западной Европы.

32-летний защитник ведет интенсивные переговоры о расторжении контракта с российским клубом, сообщает Sportowe Fakty.

Крыховяк дал понять, что для него очень важно получать регулярную игровую практику. По этой причине хавбек отказался от приостановки контракта с «Краснодаром».

Польский футболист хочет уйти из «Краснодара» до поездки в сборную Польши на мартовские сборы перед стыковым турниром чемпионата мира 2022 года.

Ранее Крыховяк заявил, что не допускает возможное возвращение в Россию.