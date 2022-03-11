Гершкович назвал разумным совмещение постов Карпиным в сборной и «Ростове»

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Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович высказался о совмещении Валерием Карпиным постов главного тренера в сборной России и «Ростове».

«Сейчас ситуация непонятная, никто не знает, когда сборная сможет вернуться к официальным матчам. Поэтому считаю решение РФС и Карпина разумным», — цитирует РИА Новости Гершковича.

По его мнению, когда сборная существует в соревновательном режиме, решает серьезные задачи, совмещение — не лучший вариант. Он напомнил, что летом 2021 года Карпин сам почти сразу понял, насколько тяжело одновременно работать в клубе и сборной.

«Чтобы не терять тренерской сноровки, совмещение как временную необходимость оцениваю положительно», — добавил Гершкович.

Он выразил надежду, что ФИФА и УЕФА скоро снимут санкции с России.

«Ростов» (18 очков) занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит» (44).

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год. Он будет совмещать посты тренера в клубе и сборной России по футболу. Карпин 10 марта продлил контракт с Российским футбольным союзом (РФС) до конца 2022 года.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал совмещение Карпиным тренерских постов в «Ростове» и сборной России.

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