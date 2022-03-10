Хохлов: теперь у Карпина получится совмещать работу в «Ростове» и в сборной

Короткая ссылка
Бывший наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал очередное совмещение Валерием Карпиным работы в должности главного тренера сборной России по футболу и ФК «Ростов».
Хохлов: теперь у Карпина получится совмещать работу в «Ростове» и в сборной
  • РИА Новости

«Думаю, у Карпина теперь получится совмещать работу в «Ростове» и в сборной. Это лучше, чем сидеть без работы. Валерий Георгиевич поможет ростовскому клубу», — цитирует Хохлова «РБ Спорт».

Вместе с тем Хохлов считает, что «Ростов» без ушедших легионеров сможет быстро наладить игру. 

«Карпин точно не будет ставить футбол, который был у него в сборной, если он увидит, что футболисты не могут в него играть», — пояснил Хохлов.

Напомним, что Карпин уже возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год. Ростовский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, на его счету 18 очков.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возвращение Карпина в «Ростов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить