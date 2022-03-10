Хохлов: теперь у Карпина получится совмещать работу в «Ростове» и в сборной
- РИА Новости
«Думаю, у Карпина теперь получится совмещать работу в «Ростове» и в сборной. Это лучше, чем сидеть без работы. Валерий Георгиевич поможет ростовскому клубу», — цитирует Хохлова «РБ Спорт».
Вместе с тем Хохлов считает, что «Ростов» без ушедших легионеров сможет быстро наладить игру.
«Карпин точно не будет ставить футбол, который был у него в сборной, если он увидит, что футболисты не могут в него играть», — пояснил Хохлов.
Напомним, что Карпин уже возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год. Ростовский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, на его счету 18 очков.
Ранее бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возвращение Карпина в «Ростов».