Хохлов: теперь у Карпина получится совмещать работу в «Ростове» и в сборной

Бывший наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал очередное совмещение Валерием Карпиным работы в должности главного тренера сборной России по футболу и ФК «Ростов».

«Думаю, у Карпина теперь получится совмещать работу в «Ростове» и в сборной. Это лучше, чем сидеть без работы. Валерий Георгиевич поможет ростовскому клубу», — цитирует Хохлова «РБ Спорт».

Вместе с тем Хохлов считает, что «Ростов» без ушедших легионеров сможет быстро наладить игру.

«Карпин точно не будет ставить футбол, который был у него в сборной, если он увидит, что футболисты не могут в него играть», — пояснил Хохлов.

Напомним, что Карпин уже возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год. Ростовский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, на его счету 18 очков.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возвращение Карпина в «Ростов».