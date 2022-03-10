Бородавко рассказал о сложном характере Непряевой

Короткая ссылка
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о характере Натальи Непряевой.
Бородавко рассказал о сложном характере Непряевой
  • Gettyimages.ru

«Действительно сложный характер. Я для себя ставлю такую цель: можно ведь рубить шашкой, можно бить ремнём, можно бить словом. Но для себя я сказал: ты педагог», — цитирует «Матч ТВ» Бородавко.

При этом он подчеркнул, что Непряева уникальная лыжница. Она может любого тренера довести до крайнего состояния. По словам Бородавко, пока ему удается находить общий язык со спортсменкой.

Непряева ранее отметила, что Бородавко жесткий тренер, но с ним просто вести диалог.

26-летняя лыжница из Твери в составе сборной России спортсменка стала олимпийской чемпионкой 2022 года. Она также завоевала серебряную и бронзовую медали в Пекине.

Ранее Непряева рассказала о трудностях, с которыми столкнулась в ходе сезона-2021/22.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить