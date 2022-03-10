Бородавко рассказал о сложном характере Непряевой

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о характере Натальи Непряевой.

«Действительно сложный характер. Я для себя ставлю такую цель: можно ведь рубить шашкой, можно бить ремнём, можно бить словом. Но для себя я сказал: ты педагог», — цитирует «Матч ТВ» Бородавко.

При этом он подчеркнул, что Непряева уникальная лыжница. Она может любого тренера довести до крайнего состояния. По словам Бородавко, пока ему удается находить общий язык со спортсменкой.

Непряева ранее отметила, что Бородавко жесткий тренер, но с ним просто вести диалог.

26-летняя лыжница из Твери в составе сборной России спортсменка стала олимпийской чемпионкой 2022 года. Она также завоевала серебряную и бронзовую медали в Пекине.

Ранее Непряева рассказала о трудностях, с которыми столкнулась в ходе сезона-2021/22.