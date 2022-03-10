В ФФККР прокомментировали вопрос распределения квот после отстранения российских фигуристов

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сообщил, что в настоящее время организация нацелена на защиту прав атлетов и возвращение их на международную арену, а вопрос распределения квот второстепенен.

«Мы ещё не получили от Международного союза конькобежцев (ISU) никакой официальной информации по поводу отстранения наших спортсменов. Мы лишь прочитали их заявление на сайте, как и все остальные. Сейчас нам важно получить от них разъяснения юридического характера, а уже потом появится какое-то понимание, как подходить к распределению квот», — заявил Горшков в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Тарасова и Морозов пока не определились с продолжением карьеры.