В окружении Доннаруммы опровергли информацию о стычке с Неймаром

Короткая ссылка
Между нападающим «Пари Сен-Жермен» Неймаром и голкипером команды Джанлуиджи Доннаруммой после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (1:3) не было стычки.
В окружении Доннаруммы опровергли информацию о стычке с Неймаром
  • AP

«Окружение Джиджи Доннаруммы отрицает, что между вратарём и Неймаром произошла ссора после матча «Реал Мадрид» — ПСЖ», — написал журналист Жульен Мейнар в Twitter.

По информации Marca, между футболистами произошла стычка, которая чуть не переросла в драку. Отмечается, что Неймар упрекнул одноклубника в первом пропущенном мяче. Тот в ответ предъявил претензии бразильцу за второй пропущенный гол.

Напомним, что в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ проиграл «Реалу» со счётом 1:3 и вылетел из турнира. Общий счёт — 3:2 в пользу мадридцев.

Ранее Евсеев заявил, что ПСЖ проиграл «Реалу», потому что Почеттино не заменил Неймара или Месси.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить