В окружении Доннаруммы опровергли информацию о стычке с Неймаром

Между нападающим «Пари Сен-Жермен» Неймаром и голкипером команды Джанлуиджи Доннаруммой после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (1:3) не было стычки.

«Окружение Джиджи Доннаруммы отрицает, что между вратарём и Неймаром произошла ссора после матча «Реал Мадрид» — ПСЖ», — написал журналист Жульен Мейнар в Twitter.

По информации Marca, между футболистами произошла стычка, которая чуть не переросла в драку. Отмечается, что Неймар упрекнул одноклубника в первом пропущенном мяче. Тот в ответ предъявил претензии бразильцу за второй пропущенный гол.

Напомним, что в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ проиграл «Реалу» со счётом 1:3 и вылетел из турнира. Общий счёт — 3:2 в пользу мадридцев.

Ранее Евсеев заявил, что ПСЖ проиграл «Реалу», потому что Почеттино не заменил Неймара или Месси.