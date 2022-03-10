Источник: бой Адесанья — Каннонье может возглавить UFC 277

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Исраэль Адесанья проведёт бой против американца Джареда Каннонье в рамках UFC 277.
Источник: бой Адесанья — Каннонье может возглавить UFC 277
  • Gettyimages.ru

Поединок может состояться 30 июля на UFC 277, сообщает  MMA Fighting.

Свой прошлый бой Адесанья провёл против австралийца Роберта Уиттакера в рамках UFC 271. В этом противостоянии единогласным решением судей победил новозеландский боец и защитил звание чемпиона.

Каннонье в последний раз выходил в октагон против своего соотечественника Дерека Брансона также в рамках турнира UFC 271. Бой завершился в пользу Джареда нокаутом во втором раунде.

Ранее UFC анонсировал поединки Оливейра — Гэтжи и Чимаев — Бёрнс.

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