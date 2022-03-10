Источник: бой Адесанья — Каннонье может возглавить UFC 277
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Поединок может состояться 30 июля на UFC 277, сообщает MMA Fighting.
Свой прошлый бой Адесанья провёл против австралийца Роберта Уиттакера в рамках UFC 271. В этом противостоянии единогласным решением судей победил новозеландский боец и защитил звание чемпиона.
Каннонье в последний раз выходил в октагон против своего соотечественника Дерека Брансона также в рамках турнира UFC 271. Бой завершился в пользу Джареда нокаутом во втором раунде.
Ранее UFC анонсировал поединки Оливейра — Гэтжи и Чимаев — Бёрнс.