Лига ACA внесла корректировки в график турниров

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Президент ACA Алексей Яценко сообщил, что турнир ACA 139, запланированный на 15 апреля в Москве, будет перенесён на 21 мая.
Лига ACA внесла корректировки в график турниров
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«Такие изменения в графике наших соревнований — вынужденная мера, учитывая, что ситуация с авиаперелётами сейчас крайне нестабильна и хаотична, и это создаёт проблемы в логистике. Мы посчитали, что сейчас стратегически верно — сдвинуть график наших ивентов. Кроме того, у нас будет больше шансов сохранить участие иностранных спортсменов в 139-м турнире», — заявил Яценко.

В рамках ACA 139 в Москве пройдёт второй четвертьфинал Гран-при ACA, в котором российский боец Эдуард Вартанян встретится с американцем Луисом Пеньей. Гран-при «восьмёрка» стартует 26 марта в Грозном. Юсуф Раисов проведёт четвертьфинальный бой против бразильца Хакрана Диаса.

Ранее сообщалось, что россиянин Сергей Харитонов проведёт 18 марта боксёрский поединок в Белоруссии.

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