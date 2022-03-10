Траньков — о будущем Тарасовой и Морозова: если не будет ЧМ и ЧЕ, то смысла большого продолжать нет

Максим Траньков, тренер российской пары Евгения Тарасова — Владимир Морозов, высказался о будущем своих подопечных.

«Они находятся в том возрасте, когда это решение придётся принимать рано или поздно, — продолжать или завершать карьеру. Окончательное решение будет, когда станет понятно, какие у нас амбиции в спорте: если не будет ЧМ, ЧЕ, смысла большого продолжать нет», — цитирует Транькова «Матч ТВ».

Тарасова и Морозов завоевали серебряную медаль в парном катании на Олимпиаде в Пекине. Они уступили только дуэту из Китая Суй Вэньцзин — Хань Цун.

Сборная России по фигурному катанию пропустит предстоящий чемпионат мира во французском Монпелье, который пройдёт с 21 по 27 марта, из-за отстранения ISU.

Ранее ученик Тутберидзе назвал фигуристку, которая больше всего вдохновляет его.