Шпилевский: Тедеско сожалел об уходе из «Спартака»

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Белорусский тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о бывшем наставнике «Спартака» Доменико Тедеско, который в настоящий момент возглавляет «Лейпциг».
Шпилевский: Тедеско сожалел об уходе из «Спартака»
  • РИА Новости

«В прошлом году мы встречались с Доменико за завтраком. Он очень сожалел об уходе из «Спартака», ему нравился клуб, город, болельщики. Он сказал, что получить предложение от клуба уровня «Лейпцига» — мечта. А через два месяца стал главным тренером», — цитирует Шпилевского «Чемпионат».

Он добавил, что Тедеско — очень талантливый тренер. По мнению Шпилевского, немецкому специалисту также очень повезло с командой, в которой выступают молодые и сильные игроки.

Тедеско работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год. Под его руководством команда завоевала серебряные медали в чемпионате России сезона-2020/21.

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