Газизов заявил, что никто из легионеров «Уфы» не собирается покидать клуб

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Генеральный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» Шамиль Газизов ответил на вопрос о возможном отъезде легионеров.
Газизов заявил, что никто из легионеров «Уфы» не собирается покидать клуб
  • РИА Новости

«Никто из легионеров не уходит. Всё нормально», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Ранее сообщалось, что Крыховяк не допускает возможное возвращение в Россию.

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