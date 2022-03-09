Газизов заявил, что никто из легионеров «Уфы» не собирается покидать клуб

Генеральный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» Шамиль Газизов ответил на вопрос о возможном отъезде легионеров.

«Никто из легионеров не уходит. Всё нормально», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Ранее сообщалось, что Крыховяк не допускает возможное возвращение в Россию.