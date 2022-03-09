Газизов заявил, что никто из легионеров «Уфы» не собирается покидать клуб
- РИА Новости
«Никто из легионеров не уходит. Всё нормально», — цитирует Газизова «Чемпионат».
Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.
ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под своей эгидой.
Ранее сообщалось, что Крыховяк не допускает возможное возвращение в Россию.