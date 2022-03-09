Тарасова считает, что сборная России по футболу заслужила сыграть в стыках ЧМ-2022

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решение Международной федерации футбола (ФИФА) в отношении сборной России.

«Наши в футболе не самые сильные, но они заслуживали сыграть отборочный матч на чемпионате мира. Международная федерация неправа в этом случае. Политику и спорт смешивать никак нельзя! Они лишают наших детей и болельщиков отличной игры!» — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Изначально Россия в марте должна была сыграть в Польше в рамках стыков за попадание на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а победитель пары должен был в дальнейшем встретиться либо со Швецией, либо с Чехией. Однако теперь поляки автоматически вышли в финал стыков.

Ранее в Госдуме выразили мнение, что Россия может оспорить выход Польши в финал отбора ЧМ-2022.