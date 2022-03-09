Матыцин: спорт не должен быть средством какой-либо дискриминации и манипулирования

Министр спорта России Олег Матыцин поделился мнением по поводу политизации спорта на первом заседании президиума 8-й сессии Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом.

«Мы считаем, что спорт не должен быть средством какой-либо дискриминации и манипулирования», — цитирует Матыцина пресс-служба ведомства.

По словам министра, миссия чистого спорта состоит в объединении и создании платформы для диалога.

Напомним, что Матыцин был переизбран заместителем председателя президиума на новый срок в ходе 8-й сессии Конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте.

Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжит допинг-тестирование российских атлетов.