В Норвегии осудили угрозы в адрес российских лыжников
- РИА Новости
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«Грустно слышать. Угрозы, независимо от того, происходят они на спортивном мероприятии или в других контекстах, неприемлемы, и мы решительно открещиваемся от них», — цитирует Рёсте RNK.
26-летняя российская лыжница досрочно одержала победу в общем зачёте Кубка мира.
Напомним, Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой.
Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.
Ранее Тихонов заявил, что смена спортивного гражданства в такой ситуации будет предательством.