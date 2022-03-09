На матче МХЛ болельщики и хоккеисты показали плакаты «Молодёжь zа Путина» и «Zа наших»

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Юные хоккеисты из Хабаровска поддержали президента России Владимира Путина.
На матче МХЛ болельщики и хоккеисты показали плакаты «Молодёжь zа Путина» и «Zа наших»
  • РИА Новости

«Наши ребята — патриоты России! Спортсмены и хабаровские болельщики — единая хоккейная семья. Юные хоккеисты пришли поддержать «Амурских Тигров» и свою страну по ходу заключительной домашней серии регулярного сезона МХЛ», — написала хоккейная команда в Instagram.

Запись была сделана во время игры Молодёжной хоккейной лиги между «Амурскими Тиграми» и санкт-петербургским «Динамо» (3:4).

Ранее Быков призвал развивать российский хоккей.

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