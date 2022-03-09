Состоялась премьера трейлера нового сезона сериала о «Формуле-1»
- Gettyimages.ru
- © SOPA Images
Об этом сообщается на официальном сайте F1.
Новый сезон будет посвящён событиям 2021 года в «Формуле-1» и противостоянию пилота Red Bull Макса Ферстаппена с семикратным чемпионом мира из Mercedes Льюисом Хэмилтоном.
Официальный день премьеры нового сезона Drive to Survive — 11 марта.
Документальный сериал является совместной работой Netflix и Formula One Group и даёт зрителям возможность попасть в закулисье «Формулы-1».
Ранее команда «Формулы-1» Haas расторгла контракт с российским гонщиком Никитой Мазепиным.