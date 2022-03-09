Состоялась премьера трейлера нового сезона сериала о «Формуле-1»

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Стриминговый сервис Netflix выпустил официальный трейлер нового, четвёртого сезона сериала Drive to Survive о «Формуле-1».
Состоялась премьера трейлера нового сезона сериала о «Формуле-1»
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом сообщается на официальном сайте F1.

Новый сезон будет посвящён событиям 2021 года в «Формуле-1» и противостоянию пилота Red Bull Макса Ферстаппена с семикратным чемпионом мира из Mercedes Льюисом Хэмилтоном.

Официальный день премьеры нового сезона Drive to Survive — 11 марта.

Документальный сериал является совместной работой Netflix и Formula One Group и даёт зрителям возможность попасть в закулисье «Формулы-1».

Ранее команда «Формулы-1» Haas расторгла контракт с российским гонщиком Никитой Мазепиным.

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