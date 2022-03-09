Якубко похвалил Ваноли за решение остаться в России

Бывший нападающий «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко высказался о возможном расторжении контрактов с российскими клубами из-за санкций.

«Читал, что тренер «Спартака» остаётся и заявляет, что политику не должны смешивать со спортом. Я придерживаюсь того же мнения, это плохо. Решение Ваноли заслуживает уважения, это его взгляд на ситуацию, он смотрит на спортивную составляющую, получает деньги за свою работу», — цитирует Якубко «РБ Спорт».

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее сообщалось, что УЕФА планирует увеличить количество участников чемпионата Европы по футболу.