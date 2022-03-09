Кожевников: будем ждать от Овечкина новых рекордов

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о том, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин догнал Яромира Ягра в гонке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кожевников: будем ждать от Овечкина новых рекордов
  • Gettyimages.ru
  • © Rob Carr

«Поздравим Александра с этим достижением. Пока Овечкин приносит пользу и деньги для НХЛ, с ним ничего не случится. Российским игрокам там ничего не угрожает, и они, конечно, продолжат играть. НХЛ – это бизнес-структура», — цитирует Кожевникова «РБ Спорт».

Напомним, что Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. На счету хоккеиста — 766 голов.

Лидирует в списке снайперов канадец Уэйн Гретцки (894). На втором месте идёт его соотечественник Горди Хоу (801).

Ранее сообщалось, что руководство клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» поддержало российских хоккеистов в свете сложившейся политической ситуации на Украине.

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