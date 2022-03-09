Каменский: достижения Овечкина в НХЛ связаны с его любовью к хоккею и усердием
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«Он любит хоккей, знает, как забивать, и усердно работает над этим, из чего и вытекает такой выдающийся результат», — цитирует Каменского ТАСС.
По его мнению, каждый гол Овечкина будет историей. Каменский выразил надежду, что капитан «Кэпиталз» будет продолжать радовать болельщиков заброшенными шайбами.
36-летний форвард 9 марта записал на свой счёт дубль в матче регулярного чемпионата с «Калгари Флэймз» (5:4) и сравнялся с чехом Яромиром Ягром.
Теперь на счету Овечкина — 766 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.
Лидирует в списке снайперов канадец Уэйн Гретцки (894). На втором месте его соотечественник Горди Хоу (801).
Ранее сообщалось, что Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ.