BoxingScene: Ковалёв проведёт бой с Пулевым

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Российский боксёр Сергей Ковалёв узнал своего следующего соперника.
BoxingScene: Ковалёв проведёт бой с Пулевым
  • Gettyimages.ru
  • © Ethan Miller

38-летний россиянин 14 мая проведёт поединок с Тервелом Пулевым из Болгарии, сообщает BoxingScene.

Ковалёв должен был выйти на бой с Мэном Фаньлуном. Однако китайский боксёр выбрал поединок с канадцем Жаном Паскалем.

Ковалёв является бывшим чемпионом WBA, IBF, WBO. На его счету — 34 победы (29 — нокаутом) при четырёх поражениях.

Пулев в 16 поединках одержал 16 побед.

Ранее Ислам Махачев заявил, что намерен подняться в весе.

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