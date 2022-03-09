BoxingScene: Ковалёв проведёт бой с Пулевым
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38-летний россиянин 14 мая проведёт поединок с Тервелом Пулевым из Болгарии, сообщает BoxingScene.
Ковалёв должен был выйти на бой с Мэном Фаньлуном. Однако китайский боксёр выбрал поединок с канадцем Жаном Паскалем.
Ковалёв является бывшим чемпионом WBA, IBF, WBO. На его счету — 34 победы (29 — нокаутом) при четырёх поражениях.
Пулев в 16 поединках одержал 16 побед.
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