Колосков: допуск поляков до финала отбора ЧМ-2022 не повлияет на апелляцию РФС
- РИА Новости
«То, что мы не играем с поляками, — это следствие того решения, принятого ранее. Эта ситуация не меняет никакого совершенно дела при рассмотрении апелляции в CAS», — цитирует Колоскова ТАСС.
Он подчеркнул, что если суд примет решение в пользу России, то матч с Польшей состоится.
УЕФА и ФИФА отстранил российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. РФС обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) в ответ на это решение.
Ранее сообщалось, что в УЕФА отказались комментировать подачу апелляции РФС.