Колосков: допуск поляков до финала отбора ЧМ-2022 не повлияет на апелляцию РФС

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что решение Международной федерации футбола (ФИФА) допустить сборную Польши до финала стыкового турнира чемпионата мира 2022 года не меняет ситуации с апелляцией Российского футбольного союза (РФС) в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Колосков: допуск поляков до финала отбора ЧМ-2022 не повлияет на апелляцию РФС
  • РИА Новости

«То, что мы не играем с поляками, — это следствие того решения, принятого ранее. Эта ситуация не меняет никакого совершенно дела при рассмотрении апелляции в CAS», — цитирует Колоскова ТАСС.

Он подчеркнул, что если суд примет решение в пользу России, то матч с Польшей состоится.

УЕФА и ФИФА отстранил российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. РФС обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) в ответ на это решение.

Ранее сообщалось, что в УЕФА отказались комментировать подачу апелляции РФС.

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