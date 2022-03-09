Колосков: допуск поляков до финала отбора ЧМ-2022 не повлияет на апелляцию РФС

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что решение Международной федерации футбола (ФИФА) допустить сборную Польши до финала стыкового турнира чемпионата мира 2022 года не меняет ситуации с апелляцией Российского футбольного союза (РФС) в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«То, что мы не играем с поляками, — это следствие того решения, принятого ранее. Эта ситуация не меняет никакого совершенно дела при рассмотрении апелляции в CAS», — цитирует Колоскова ТАСС.

Он подчеркнул, что если суд примет решение в пользу России, то матч с Польшей состоится.

УЕФА и ФИФА отстранил российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. РФС обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) в ответ на это решение.

Ранее сообщалось, что в УЕФА отказались комментировать подачу апелляции РФС.