Гол Дадонова не спас «Вегас» от поражения в матче с «Филадельфией»

Короткая ссылка
«Филадельфия Флайерз» переиграл на своём льду «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла в Филадельфии, завершилась со счётом 2:1 в пользу «Флайерз».

В составе «Филадельфии» шайбы забросили Джастин Браун (5-я минута) и Оскар Линдблом (20-я). У «Вегаса» отличился российский форвард Евгений Дадонов (27-я).

Защитник «Флайерз» Иван Проворов отдал результативную передачу.

«Филадельфия» (46 очков) занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вегас» (68) идёт на седьмой позиции на востоке.

Ранее сообщалось, что шатаут Бобровского помог «Флориде» обыграть «Оттаву».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить