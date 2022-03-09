Гол Дадонова не спас «Вегас» от поражения в матче с «Филадельфией»

«Филадельфия Флайерз» переиграл на своём льду «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла в Филадельфии, завершилась со счётом 2:1 в пользу «Флайерз».

В составе «Филадельфии» шайбы забросили Джастин Браун (5-я минута) и Оскар Линдблом (20-я). У «Вегаса» отличился российский форвард Евгений Дадонов (27-я).

Защитник «Флайерз» Иван Проворов отдал результативную передачу.

«Филадельфия» (46 очков) занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вегас» (68) идёт на седьмой позиции на востоке.

Ранее сообщалось, что шатаут Бобровского помог «Флориде» обыграть «Оттаву».